Ревизор. Карантин: в одном из киевских заведений быстрого питания готовят пищу без маски и перчаток

16 апреля 2020 15:00 Юлия Крутиева
Ревизор. Карантин: в одном из киевских заведений быстрого питания готовят пищу без маски и перчаток
Ревизор. Карантин: в одном из киевских заведений быстрого питания готовят пищу без маски и перчаток
пресс-служба Нового канала

В четверг, 16 апреля, в 18:00 на Новом канале ведущая Юлия Панкова поделится выводами после первых «карантинных» ревизий.

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В стране уже четвертую неделю действует карантин. За это время в команду «Ревизора» ежедневно поступают просьбы от людей – проверить заведения питания, которые продолжили свою работу. Ведь супермаркетам, АЗС, ресторанам пришлось адаптироваться к новым вызовам. 

Ревизор. Карантин: в одном из киевских заведений быстрого питания готовят пищу без маски и перчаток / пресс-служба Нового канала
Но соблюдают ли работники все санитарно-гигиенические нормы и рекомендации Минздрава – проверит ведущая спецвыпусков «Ревизор. Карантин» Юлия Панкова.

Во время пандемии коронавируса нам нужно знать, в каких заведениях безопасно, а в каких – нет, – рассказывает ведущая Нового канала. – После первых ревизий могу сказать, что, к сожалению, не все владельцы понимают всю серьезность ситуации в стране. Более того, игнорируют постановление Кабмина, в котором указано, что они должны обеспечить персонал защитой для лица и глаз. Такая безответственность может привести к инфицированию клиентов коронавирусом.

Ревизор. Карантин: в одном из киевских заведений быстрого питания готовят пищу без маски и перчаток / пресс-служба Нового канала
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Так, в одном из киевских заведений американской сети быстрого питания повар готовил пищу без маски и перчаток.

В ответ на мою просьбу надеть маску, услышала: «Я же не контактирую с людьми», – рассказывает Юля. – Повар не понимает, что он работает с едой, которая попадет в организм посетителя! У большенства людей вирус первое время протекает безсимптомно и человек может быть инфицирован, заражать окружающтх, неподозревая об этом.

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Безопасность украинцев сейчас на первом месте! Обо всех нарушениях, которые команда «Ревизор. Карантин» обнаружит во время проверок, будет проинформирована Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Включайте сегодня в 18:00 первый спецвыпуск «Ревизор. Карантин» на Новом канале, чтобы узнать, в каких условиях вам готовят пищу во время эпидемии коронавируса!

Ревизор. Карантин: в одном из киевских заведений быстрого питания готовят пищу без маски и перчаток / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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