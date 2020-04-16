Ревизор. Карантин: в одном из киевских заведений быстрого питания готовят пищу без маски и перчаток
16 апреля 2020 15:00
Ревизор. Карантин: в одном из киевских заведений быстрого питания готовят пищу без маски и перчаток
пресс-служба Нового канала
В четверг, 16 апреля, в 18:00 на Новом канале ведущая Юлия Панкова поделится выводами после первых «карантинных» ревизий.
«Ревизора» ежедневно поступают просьбы от людей – проверить заведения питания, которые продолжили свою работу. Ведь супермаркетам, АЗС, ресторанам пришлось адаптироваться к новым вызовам.Но соблюдают ли работники все санитарно-гигиенические нормы и рекомендации Минздрава – проверит ведущая спецвыпусков «Ревизор. Карантин» Юлия Панкова.Напомним,
Ревизор. Карантин: в одном из киевских заведений быстрого питания готовят пищу без маски и перчаток / пресс-служба Нового канала
Во время пандемии коронавируса нам нужно знать, в каких заведениях безопасно, а в каких – нет, – рассказывает ведущая Нового канала. – После первых ревизий могу сказать, что, к сожалению, не все владельцы понимают всю серьезность ситуации в стране. Более того, игнорируют постановление Кабмина, в котором указано, что они должны обеспечить персонал защитой для лица и глаз. Такая безответственность может привести к инфицированию клиентов коронавирусом.
Ревизор. Карантин: в одном из киевских заведений быстрого питания готовят пищу без маски и перчаток / пресс-служба Нового канала
В ответ на мою просьбу надеть маску, услышала: «Я же не контактирую с людьми», – рассказывает Юля. – Повар не понимает, что он работает с едой, которая попадет в организм посетителя! У большенства людей вирус первое время протекает безсимптомно и человек может быть инфицирован, заражать окружающтх, неподозревая об этом.
Ревизор. Карантин: в одном из киевских заведений быстрого питания готовят пищу без маски и перчаток / пресс-служба Нового канала