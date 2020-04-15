Холостяк-10: выбывшая участница рассказала интересные факты о закулисье проекта

Проект "Холостяк" перешагнул уже свой экватор, и у каждого телезрителя наверное есть свой фаворит в шоу, верней фаворитка.

Судя по комментариям в Сети, многие поклонники реалити видели в финале Наталию Масленникову. Но, к сожалению, девушка в 5 выпуске покинула проект «Холостяк-10»

Кто же станет победителем шоу и кому Макс Михайлюк надет на пальчик кольцо - мы узнаем уже в конце мая. А тем временем предлагаем вам узнать несколько интересных фактов о закулисье реалити, которыми поделились Наталья.

Факт 1.

Девушкам не платят за участие. Мы тоже никому не платим. Все на добровольной основе. Хотя за такой стресс пару тысяч можно и подкинуть.

пресс-служба канала СТБ

Факт 2.

Мы сами себе готовим кушать. На проекте нет своры мишленовских поваров – все своїми руцями.

instagram.com/natalia___maslennikova

Факт 3.

На проекте до определенного времени мы не читаем книги, чтобы сконцентрироваться на происходящем. Но я втихаря закупилась кроссвордами и каждый вечер перед сном занимаюсь предотвращением деградации.

пресс-служба канала СТБ

Факт 4.

пресс-служба канала СТБ

Нам нежелательно общаться с операторами и режиссерами мужского пола, чтобы избежать любого рода отношений. А то после российского Холостяка с Егором Кридом ходит пословица, что на каждом проекте есть минимум одна девушка, которая закрутит с оператором.

Факт 5.

Съемка первой церемонии длилась около 40 часов. Это без учёта того, что с самого утра мы просыпаемся, нас красят визажисты, одевают стилисты и съёмка начинается ближе к ночи. 40 часов съемки и потом заселение в дом. За это время я успела умереть и воскреснуть 2 раза к ряду.

пресс-служба канала СТБ

Факт 6.

Костюмы для первой вечеринки нам шьют на заказ. Поэтому все вопросы о белом костюме – к стилистам.

пресс-служба канала СТБ

Факт 7.

Дана до своего ухода была спасителем и делала нам массаж, восстанавливая после бессонных ночей и тяжёлого съемочного графика.

пресс-служба канала СТБ

Факт 8.

Команда проекта во время первой церемонии насчитывала более 150 человек на съемочной площадке. Редакторы, режиссеры и операторы – безумно приятные и компанейские ребята!

Как я удивилась, почувствовав такое заботливое отношение с первой минуты. Взять хотя бы принесенные греющие стельки во время церемонии на холоде и согревающие коктейли из личного запаса. Все ради процесса.

instagram.com/natalia___maslennikova

Напомним,