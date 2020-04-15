Холостяк-10: выбывшая участница рассказала интересные факты о закулисье проекта
Проект "Холостяк" перешагнул уже свой экватор, и у каждого телезрителя наверное есть свой фаворит в шоу, верней фаворитка.
Кто же станет победителем шоу и кому Макс Михайлюк надет на пальчик кольцо - мы узнаем уже в конце мая. А тем временем предлагаем вам узнать несколько интересных фактов о закулисье реалити, которыми поделились Наталья.
Факт 1.
Девушкам не платят за участие. Мы тоже никому не платим. Все на добровольной основе. Хотя за такой стресс пару тысяч можно и подкинуть.
Факт 2.
Мы сами себе готовим кушать. На проекте нет своры мишленовских поваров – все своїми руцями.
Факт 3.
На проекте до определенного времени мы не читаем книги, чтобы сконцентрироваться на происходящем. Но я втихаря закупилась кроссвордами и каждый вечер перед сном занимаюсь предотвращением деградации.
Факт 4.
Факт 5.
Съемка первой церемонии длилась около 40 часов. Это без учёта того, что с самого утра мы просыпаемся, нас красят визажисты, одевают стилисты и съёмка начинается ближе к ночи. 40 часов съемки и потом заселение в дом. За это время я успела умереть и воскреснуть 2 раза к ряду.
Факт 6.
Костюмы для первой вечеринки нам шьют на заказ. Поэтому все вопросы о белом костюме – к стилистам.
Факт 7.
Дана до своего ухода была спасителем и делала нам массаж, восстанавливая после бессонных ночей и тяжёлого съемочного графика.
Факт 8.
Как я удивилась, почувствовав такое заботливое отношение с первой минуты. Взять хотя бы принесенные греющие стельки во время церемонии на холоде и согревающие коктейли из личного запаса. Все ради процесса.
Напомним,