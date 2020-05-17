Леся Никитюк усовершенствовала свою внешность ‒ фото "до" и "после"

17 мая 2020 13:00 Катерина Даниленко
Леся Никитюк усовершенствовала свою внешность ‒ фото
Телеведущая Леся Никитюк
социальная сеть Instagram

Экс-ведущая программы «Орел и Решка» Леся Никитюк продолжает будоражить Сеть неожиданными перевоплощениями.

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На днях знаменитость показала, как бы выглядела, если бы прибегла к помощи пластических хирургов. Соответствующий снимок появился в Instagram звезды.

На фотоколлаже леди Ле предстала в домашних шортах и футболке с принтом кокосового ореха, которые сшила сама. Наряд отлично подчеркивает аппетитные ягодицы и тонкую талию звезды. Волосы артистки ровно уложены, а на лице присутствует легкий макияж.

С вторым кадром Леся решила немного поэкспериментировать. При помощи фотошопа телеведущая кардинально изменила черты своего лица: увеличила разрез глаз, губы сделала более пухлыми, а также добавила акцент на скулы.

В подписи к публикации Никитюк затронула тему пластики и уколов красоты, поинтересовавшись у подписчиков, что бы они хотели изменить в своей внешности:

Пластика лица. Что бы вы хотели поменять на лице? Нос, губы, скулы? И давайте по-честному, кто из вас что-то себе колол? Есть ли у меня в подписках косметологи? Напишите процедуры, которые чаще всего делают девушки. My look of the day «сама шила».

Телеведущая Леся Никитюк / социальная сеть Instagram

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Поклонники знаменитости разделились на два лагеря: одни выступают против хирургических вмешательств, а другие считают, что если есть возможность, то почему бы не сделать себя еще красивее. Не прошла мимо таких кадров и певица Оля Полякова, она написала: «Леся, а ты ничего так».

Напомним,

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