Леся Никитюк усовершенствовала свою внешность ‒ фото "до" и "после"
Экс-ведущая программы «Орел и Решка» Леся Никитюк продолжает будоражить Сеть неожиданными перевоплощениями.
На фотоколлаже леди Ле предстала в домашних шортах и футболке с принтом кокосового ореха, которые сшила сама. Наряд отлично подчеркивает аппетитные ягодицы и тонкую талию звезды. Волосы артистки ровно уложены, а на лице присутствует легкий макияж.
С вторым кадром Леся решила немного поэкспериментировать. При помощи фотошопа телеведущая кардинально изменила черты своего лица: увеличила разрез глаз, губы сделала более пухлыми, а также добавила акцент на скулы.
В подписи к публикации Никитюк затронула тему пластики и уколов красоты, поинтересовавшись у подписчиков, что бы они хотели изменить в своей внешности:
Пластика лица. Что бы вы хотели поменять на лице? Нос, губы, скулы? И давайте по-честному, кто из вас что-то себе колол? Есть ли у меня в подписках косметологи? Напишите процедуры, которые чаще всего делают девушки. My look of the day «сама шила».
Напомним,