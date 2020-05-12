Группа DILEMMA записала карантинный хит и сняла клип в холодильнике

Новый трек DILEMMA "Скукота" записан при участии популярного инстаграм-блогера Кирилла Скачкова "Ucupcake".

Исполнители сняли музыкальный ролик, где показывают реалии домашнего карантина. По сюжету видео – холодильник выступает в роли телепорта для удаленной связи с друзьями. Именно этот атрибут быта сейчас называют самым посещаемым местом на самоизоляции.

На своей странице в Инстаграм DILEMMA объявила челендж и предложила для всех, кто скучает дома, записывать под их трек "Скукота" видео и делиться ним в соцсетях с тегом #скукотаchallenge.

Несмотря на то, что в треке мы поем о том, как скучно дома, всё равно мы по-прежнему остаемся в своих квартирах. Многие, кстати, использовали карантин с пользой – кто-то явно научился чему-то новому, вот мы, к примеру, сами себе сняли клип! Каждый выступил не только в роли исполнителя, автора трека, но и оператором, стилистом. А я еще отвечал за монтаж и постановку,

– делится фронтмен группы DILEMMA Евгений Jay Бардаченко.

Напомним, DILEMMA первая украинская RnB-PARTY группа, в арсенале которой множество украиноязычных суперхитов. Недавно коллектив выпустил ЕР альбом ремиксов на один из самых успешных синглов 2019 года "Шаленій". В период карантина группа запустила инста-рубрику позитивных новостей #NewDay. Присоединяйтесь к новому челенджу #скукотаchallenge.