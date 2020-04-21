DILEMMA выпустила альбом ремиксов и запустила Инста-рубрику позитивных новостей

21 апреля 2020 15:52 Юлия Крутиева
DILEMMA выпустила альбом ремиксов и запустила Инста-рубрику позитивных новостей
Группа DILEMMA
пресс-служба

ЕР-альбом #ШАЛЕНІЙ (Remixes) группы DILEMMA доступен на всех цифровых площадках, а также его можно послушать на YouTube.

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Новый релиз DILEMMA состоит из трех ремиксов на украиноязычный хит «Шаленій». Свои танцевальные версии представили известные украинские диджеи MalYar & BeatBoy и J-Dun. А саундпродюсер, музыкант группы DILEMMA Томаш Лукач LUKACHSOUND, записал кардинально новый вариант композиции:

Трек обрел абсолютно другое, обновленное звучание. В аранжировке задействованы не только живые инструменты, но и полностью изменена стилистика. Обновился и текст песни, - Джей дописал рэп-куплет, в котором еще больше раскрыл тему о чувствах на грани фола.

Группа DILEMMA / пресс-служба
Поделился планами группы и продюсер Александр Порядченко:

В период карантина ощутимо выросла потребность в прослушивании музыки, и сейчас особенно поклонники ждут новинки. После выпуска ЕР ремиксов DILEMMA готовит релиз – уже в мае долгожданная премьера.

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Кроме выпуска ЕР, участники группы DILEMMA запустили рубрику #NewDay. Артисты активно делятся со своими подписчиками в Инстаграм позитивными и необычными новостями, которые связаны с главным инфоповодом – пандемией коронавируса.

Музыкальной темой всех роликов рубрики стала песня «Новий день». Оптимистичный трек с вдохновляющими строчками «Завтра буде новий день, нове життя…».

Отметим, сингл DILEMMA «Шаленій» был номинирован экспертами премии YUNA 2020 в номинации «Лучший электронный хит», а сам коллектив «Лучшая поп-группа», благодаря этому лейбл Kontramarka попал в номинацию «Лучший менеджмент артиста».

Напомним,

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