DILEMMA выпустила альбом ремиксов и запустила Инста-рубрику позитивных новостей
ЕР-альбом #ШАЛЕНІЙ (Remixes) группы DILEMMA доступен на всех цифровых площадках, а также его можно послушать на YouTube.
Трек обрел абсолютно другое, обновленное звучание. В аранжировке задействованы не только живые инструменты, но и полностью изменена стилистика. Обновился и текст песни, - Джей дописал рэп-куплет, в котором еще больше раскрыл тему о чувствах на грани фола.
В период карантина ощутимо выросла потребность в прослушивании музыки, и сейчас особенно поклонники ждут новинки. После выпуска ЕР ремиксов DILEMMA готовит релиз – уже в мае долгожданная премьера.
Музыкальной темой всех роликов рубрики стала песня «Новий день». Оптимистичный трек с вдохновляющими строчками «Завтра буде новий день, нове життя…».
Отметим, сингл DILEMMA «Шаленій» был номинирован экспертами премии YUNA 2020 в номинации «Лучший электронный хит», а сам коллектив «Лучшая поп-группа», благодаря этому лейбл Kontramarka попал в номинацию «Лучший менеджмент артиста».
Напомним,