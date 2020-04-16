Украинская Бузова съела голову бывшего в новом клипе – смотреть онлайн

Певица Alina Tim, которую давно уже негласно окрестили “украинской Бузовой” , выпустила новый клип с красноречивым названием “Пою и Пью”.

Видео снимал молодой украинский режиссер Антон Клищевник. Он же — создатель прошлой видеоработы артистки “Tell Me”.

Песню “Пою и Пью” написал Дима Либра — бывший участник проекта “Голос країни", певец и сонграйтер.

— Часть этого текста была написана уже несколько лет как, но я не стал его дописывать — смысл? Кто из артистов купит такой текст — со словами “дура”, “пою и пью”, казалось мне? А потом мне позвонила продюсерка Алины и я понял: да это же то, что им надо! Потому что Алина — молодец в этом плане, смелая и тот еще провокатор! Я доработал текст, написал музыку, артистка была в восторге.

Видео снимали в последние дни перед карантином. Съемочная группа утверждает, что им “удалось запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда”.



— Мы оплатили локацию, аренду техники, забили даты репетиций и тут началась вся эта эпопея с коронавирусом, — вспоминает Алина. — Каждый день — как на пороховой бочке, просыпаешься, читаешь новости и думаешь: а не приравнивается ли уже с сегодняшнего дня эта съемка по своей законности экспорту крупной партии кокаина? Но успели до того, как массовые сборы запретили. Так что все в рамках закона и нашу команду нельзя причислять к наглым нарушителям карантина!

Идея клипа пришла в голову режиссеру видео уже после того, как он послушал песню всего несколько раз.

— Я сразу представил себе в голове ринг, драку, танцы, позвонил Алине по телефону, начал делиться своими эмоциями, буквально за несколько часов мы полностью придумали весь сюжет и всю идею, а уже потом я ее записал, — вспоминает Антон Клищевник.

По словам артистки самым сложным в клипе для нее стала хореография.— Как оказалось, танцую я еще хуже, чем пою, — шутит она. — Еще зимой на дне рождения моей продюсерки Антон сказал мне: “А что если в новом клипе ты будешь танцевать?”. Мы еще не знали, ни что это будет за клип, ни на какую песню, ни уж тем более с каким сюжетом, но я сразу согласилась. На деле оказалось все гораздо сложнее. Но я очень старалась, репетировала каждый день по четыре-пять часов. Чтобы лишний раз не рисковать здоровьем, мы не стали снимать для репетиций танцевальный класс, и я репетировала прямо дома возле зеркала по тем видео, что прислал мне хореограф. Честно говоря, ожидала, что рано или поздно придут разгневанные соседи снизу, но обошлось.

Весь реквизит создавался специально для съемок клипа. По словам режиссера, для него важен был именно треугольный стол, каждый из углов которого символизировал непростой характер из главных героинь.