Украинская Бузова удивила своим видеоклипом

Уже после первого своего клипа певица Алина Тим оказалась в центре внимания. Видео “Nikolai” снимал молодой украинский режиссер Юра Движон, работающий с Ириной Билык, Христиной Соловий, Pianoбой и многими другими.

Работа получила массу отзывов, в том числе и негативных. В комментариях артистку называли второй Бузовой, критиковали ее английский и вокал, спрашивали, что за странный сюжет, сколько и каких наркотиков принимала съемочная команда в процессе его создания.

Алину эту не смутило, и она выложила “Nikolai 2” (Official Video) — фотоподборку совершенно странных и трешевых фотографий незнакомых мужчин из социальных сетей, где утверждалось, что все они — Николаи.

Во всех своих интервью Алина утверждает, что является боkьшой поклонницей “Little Big”, Ленинград и тому подобной музыки. Но ее новый клип совсем не похож на творчество вышеперечисленных групп. “Tell Me” — серьезная драма с социальным подтекстом. Режиссер видео — начинающий, но очень перспективный Антон Клищевник, ранее работавший с многочисленными участниками “Голоса” и национальных отборов на Евровидение от Украины, Белорусии и Азербайджана. Он же — автор сценария.

Пять интересных фактов о клипе Tell Me.

1. Для того, чтобы разбить зеркало, у Алины был всего один дубль. Артистка справилась со своей задачей на отлично.

2. Съемочная группа долго искала квартиру для съемки — сейчас уже осталось мало квартир, которые будут соответствовать стилистике СССР. Обязательно надо было, чтобы ванная комната находилась сразу у спальни, а в квартире был длинный коридор. Подходящая квартира совершенно не подходила по настроению, поэтому за сутки до съемок ее полностью меняли — разбирали современный шкаф-купе и выносили его по частям, убирали все современные элементы декора.

3. Часть сцен команда снимала на улице, но как раз в этот день выпал снег, а мороз доходил до минус десяти. При этом по сюжету вещи на актерах были очень легкие. Алина утверждает, что в какой-то момент уже просто не чувствовала холода и словно попала в какую-то другую вселенную.

4. Сцены из полицейского участка снимали прямо возле аэропорта Жуляны. Постоянно взлетали и приземлялись самолеты и было дико шумно. Дул сильный ветер и свет, который выставили на крыше павильона из-за этого несколько раз чуть не упал.

5. Полицейскую машину, которая фигурирует в клипе, привезли из США — из штата Флорида.