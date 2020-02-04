Украинская Бузова удивила своим видеоклипом
Уже после первого своего клипа певица Алина Тим оказалась в центре внимания. Видео “Nikolai” снимал молодой украинский режиссер Юра Движон, работающий с Ириной Билык, Христиной Соловий, Pianoбой и многими другими.
Алину эту не смутило, и она выложила “Nikolai 2” (Official Video) — фотоподборку совершенно странных и трешевых фотографий незнакомых мужчин из социальных сетей, где утверждалось, что все они — Николаи.
Во всех своих интервью Алина утверждает, что является боkьшой поклонницей “Little Big”, Ленинград и тому подобной музыки. Но ее новый клип совсем не похож на творчество вышеперечисленных групп. “Tell Me” — серьезная драма с социальным подтекстом. Режиссер видео — начинающий, но очень перспективный Антон Клищевник, ранее работавший с многочисленными участниками “Голоса” и национальных отборов на Евровидение от Украины, Белорусии и Азербайджана. Он же — автор сценария.
Пять интересных фактов о клипе Tell Me.
1. Для того, чтобы разбить зеркало, у Алины был всего один дубль. Артистка справилась со своей задачей на отлично.
2. Съемочная группа долго искала квартиру для съемки — сейчас уже осталось мало квартир, которые будут соответствовать стилистике СССР. Обязательно надо было, чтобы ванная комната находилась сразу у спальни, а в квартире был длинный коридор. Подходящая квартира совершенно не подходила по настроению, поэтому за сутки до съемок ее полностью меняли — разбирали современный шкаф-купе и выносили его по частям, убирали все современные элементы декора.
4. Сцены из полицейского участка снимали прямо возле аэропорта Жуляны. Постоянно взлетали и приземлялись самолеты и было дико шумно. Дул сильный ветер и свет, который выставили на крыше павильона из-за этого несколько раз чуть не упал.
5. Полицейскую машину, которая фигурирует в клипе, привезли из США — из штата Флорида.