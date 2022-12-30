«Неможливо»: Alina Tim презентувала новий трек

30 декабря 2022 00:12 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Усі статті автора...

«Неможливо»: Alina Tim презентувала новий трек
«Неможливо»: Alina Tim презентувала новий трек
Пресслужба

Цю пісню Аліна Тім присвячує дівчатам та жінкам, які через війну знаходяться далеко від своїх коханих.

Читайте такожДНК. Свої: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 11.12.2022)
З початку війни творчість артистки радикально змінилася і стала більш ліричною. Раніше Аліна Тім співала про «кукурузу як у Тома Круза», а зараз тематика її нових пісень стала більш глибокою, вони присвячуються актуальним проблемам, з якими закохані стикаються під час війни.

Я сама з Харкова, мешкаю в Києві, але всі мої найрідніші там – і подруги, і родина. Практично кожен день вони чують обстріли, декілька разів прилітало буквально в декількох метрах від них. Якщо чесно, не той настрій, щоб розважатися, – коментує співачка.

За словами самої Аліни Тім, ключова фраза пісні «Неможливо» для неї  – «Як у різних містах можна однаково любити».

Сцена та творчість – це моє хоббі, – коментує вона. – Але ж мій основний вид діяльності – це психотерапія. І зараз у багатьох моїх клієнток фігурує ця проблема: коханий, а іноді і батько ваших дітей знаходиться далеко, часто – на передовій, а значить – в небезпеці. Дуже складно залишатись в ресурсі в такій ситуації. Тут не існує універсальних порад, кожну ситуацію потрібно розглядати індивідуально. Але якщо ви будете працювати над вашими відносинами, цінувати їх та намагатись зберегти – у вас обов'язково все вийде!

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Alina Tim відео музика кліпи

Матеріали на тему

Герман Нєнов став режисером та креативним директором від України на «Євробаченні 2023»
Меломан

Герман Нєнов став режисером та креативним директором від України на «Євробаченні 2023»
МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 24.12.2022)
Телешоу

МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 24.12.2022)
Танці. World of Dance: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 11.12.2022)
Телешоу

Танці. World of Dance: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 11.12.2022)
Холостяк 12 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 23.12.2022)
Телешоу

Холостяк 12 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 23.12.2022)
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 24.12.2022)

МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 24.12.2022)
МастерШеф. Битва сезонів: хто став переможцем проєкту 24.12.2022

МастерШеф. Битва сезонів: хто став переможцем проєкту 24.12.2022
Холостяк 12 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 23.12.2022)

Холостяк 12 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 23.12.2022)
Холостяк 12 сезон: хто залишив проєкт у 9 випуску від 23.12.2022

Холостяк 12 сезон: хто залишив проєкт у 9 випуску від 23.12.2022

Популярне відео

МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 24.12.2022)

МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 24.12.2022)
Холостяк 12 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 23.12.2022)

Холостяк 12 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 23.12.2022)
Танці. World of Dance: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 11.12.2022)

Танці. World of Dance: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 11.12.2022)
МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 17.12.2022)

МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 17.12.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK