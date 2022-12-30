«Неможливо»: Alina Tim презентувала новий трек

Цю пісню Аліна Тім присвячує дівчатам та жінкам, які через війну знаходяться далеко від своїх коханих.

Я сама з Харкова, мешкаю в Києві, але всі мої найрідніші там – і подруги, і родина. Практично кожен день вони чують обстріли, декілька разів прилітало буквально в декількох метрах від них. Якщо чесно, не той настрій, щоб розважатися, – коментує співачка.

З початку війни творчість артистки радикально змінилася і стала більш ліричною. Раніше Аліна Тім співала про «кукурузу як у Тома Круза», а зараз тематика її нових пісень стала більш глибокою, вони присвячуються актуальним проблемам, з якими закохані стикаються під час війни.

За словами самої Аліни Тім, ключова фраза пісні «Неможливо» для неї – «Як у різних містах можна однаково любити».

Сцена та творчість – це моє хоббі, – коментує вона. – Але ж мій основний вид діяльності – це психотерапія. І зараз у багатьох моїх клієнток фігурує ця проблема: коханий, а іноді і батько ваших дітей знаходиться далеко, часто – на передовій, а значить – в небезпеці. Дуже складно залишатись в ресурсі в такій ситуації. Тут не існує універсальних порад, кожну ситуацію потрібно розглядати індивідуально. Але якщо ви будете працювати над вашими відносинами, цінувати їх та намагатись зберегти – у вас обов'язково все вийде!