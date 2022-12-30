«Неможливо»: Alina Tim презентувала новий трек
Цю пісню Аліна Тім присвячує дівчатам та жінкам, які через війну знаходяться далеко від своїх коханих.
Я сама з Харкова, мешкаю в Києві, але всі мої найрідніші там – і подруги, і родина. Практично кожен день вони чують обстріли, декілька разів прилітало буквально в декількох метрах від них. Якщо чесно, не той настрій, щоб розважатися, – коментує співачка.
За словами самої Аліни Тім, ключова фраза пісні «Неможливо» для неї – «Як у різних містах можна однаково любити».
Сцена та творчість – це моє хоббі, – коментує вона. – Але ж мій основний вид діяльності – це психотерапія. І зараз у багатьох моїх клієнток фігурує ця проблема: коханий, а іноді і батько ваших дітей знаходиться далеко, часто – на передовій, а значить – в небезпеці. Дуже складно залишатись в ресурсі в такій ситуації. Тут не існує універсальних порад, кожну ситуацію потрібно розглядати індивідуально. Але якщо ви будете працювати над вашими відносинами, цінувати їх та намагатись зберегти – у вас обов'язково все вийде!