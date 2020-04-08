AVIATOR представил танцевальную версию пьянящего хита Коктейль

Диджейский тандем Denis Misharov & Sanchis смиксовал откровенный трек группы AVIATOR "Коктейль".

Песня в такой обработке приобрела еще более драйвовое настроение и танцевальные мотивы , которые станут максимально актуальными именно сейчас, когда весна – в самом разгаре!

Ремикс "нашел" нас несколько случайно. Ребята прислали нам его, заметив, что их очень вдохновила оригинальная песня. А мы и не против! – улыбаются "авиаторы" Андрей Сторож и Дмитрий Тодорюк. – Тем более, что им удалось вложить в него кач традиционной дискотеки и сохранить настроение оригинала. Мы уверены, что слушателям придется по душе такое звучание песни!

Артисты добавляют, что в ситуации общего карантина атмосферу танцпола несложно перенести и к себе домой. Главное – желание и настроение! А их как раз и поможет создать свежий ремикс.

Трек "COCKTAIL (Denis Misharov & Sanchis Remix)" уже доступен для прослушивания и скачивания на всех цифровых площадках.