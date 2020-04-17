У каждого своя ложь: Что слушает Анастасия Чепелюк – 8 треков из плейлиста актрисы

17 апреля 2020 10:30 Александр Кива
У каждого своя ложь: Что слушает Анастасия Чепелюк – 8 треков из плейлиста актрисы
У каждого своя ложь на СТБ: актриса Анастасия Чепелюк

Анастасия Чепелюк исполнила одну из главных ролей в сериале «У каждого своя ложь».

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 В субботу, 18 апреля, в 10:45 на СТБ зрители увидят все серии мелодрамы У каждого своя ложь. Актриса рассказала, как подбирает музыку в плейлист и какие треки сейчас у нее на повторе.

По словам актрисы, есть отличный лайфхак, который позволяет ей облегчить выбор музыки.

«В последнее время слушаю топ-чарты, они легко решают вопрос с неопределенностью «что же включить именно сейчас». А мои последние треки – это:

1. Drake –  Nonstop
2. Eminem feat. Joyner Lucas – Lucky you
3. JONY – Комета  
4. RAY BLK – Run Run  
5. The Limba –  Слухи (feat abdr.)  
6. Migos, KAROL G, Snoop Dogg, Rock Mafia – My Family (from "The Addams Family")
7. J. Fla – I Feel It Coming
8. Ed Sheeran & Justin Bieber – I Don’t Care (Jonas Blue Remix)», - поделилась Анастасия.

Смотрите сериал «У каждого своя ложь» на канале СТБ в субботу – с 10:50 до 19:00.

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