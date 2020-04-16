У каждого своя ложь: смотреть онлайн 12 cерию (эфир от 16.04.2020)

16 апреля на СТБ зрители увидели 12 серию сериала У каждого своя ложь.

Смотрите в 12 серии сериала У каждого своя ложь

В сериале У каждого своя ложь 12 серия от 16.04.2020 Марта попадает в страшное ДТП. В крайне тяжелом состоянии девушку привозят в больницу – ту самую, где лежит Елизавета Лапшина. Марта понимает, что ей осталось недолго, поэтому рассказывает Лизе, что Ярик – не Алексея сын. Как Лиза отреагирует на такое признание? Ответ – в сериале СТБ У каждого своя ложь.

Алексей продал бизнес, чтобы спасти жену, но уже слишком поздно и никакие деньги не помогут. Осталось надеяться только на чудо. Удастся ли найти донора сердца за такое короткое время?

12 серию сериалаУ каждого своя ложь смотрите в 20:00–22:00 на канале СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua