У каждого своя ложь: смотреть онлайн 11 cерию (эфир от 16.04.2020)

16 апреля на СТБ зрители увидели 11 серию сериала У каждого своя ложь.

Смотрите в 11 серии сериала У каждого своя ложь

В сериале У каждого своя ложь 11 серия от 16.04.2020 Марта узнает, что состояние Лизы критическое и приезжает в больницу проведать ее. Лиза понимает, что сердце не оставляет ей выбора, поэтому просит Марту помириться с Алексеем ради счастливого будущего Ярика. Согласится ли девушка выполнить просьбу подруги? Узнайте в сериале У каждого своя ложь.

Алексей заявляет врачу Лизы, что готов найти любые деньги, чтобы спасти ее. Но уже слишком поздно... Деньги ей не помогут, а найти донора за такое короткое время – настоящее чудо. Есть ли у Лизы шанс на жизнь?

11 серию сериалаУ каждого своя ложь смотрите в 20:00–22:00 на канале СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua