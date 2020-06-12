GROSU в образе Пиковой дамы предстала в lyric-видео нового хита "Голый король"

12 июня 2020 12:05 Юлия Крутиева
GROSU в образе Пиковой дамы предстала в lyric-видео нового хита
Певица Алина Гросу
пресс-служба

В новом lyric-видео певица GROSU появилась в неожиданном для поклонников виде.

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Начало лета для GROSU ознаменовалось двумя яркими событиями: певица празднует 25-летие и презентует всем слушателям заглавный трек нового альбома "Голый король". Композиция продолжает музыкальную традицию по звучанию, к которой привыкли поклонники артистки.

Параллельно с треком, певица презентует lyric-видео на своем официальном YouTube-канале, в котором певица представлена в образе "Пиковой дамы".

Насколько близка мне эта роль? В жизни – точно нет! Но я актриса, поэтому подобные образы мне интересны с точки зрения вызова самой себе. Песня мне очень близка… Благодарю за нее талантливого Стаса Шуринса, с которым мы уже работали вместе над бэнгером "VOVA",
– комментирует GROSU.

Также с 12 июня каждый желающий может опробовать в Instagram эксклюзивную маску от певицы, разработанную специально под премьеру. Сингл "Голый король" доступен для загрузки на всех цифровых площадках.

Напомним,

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