Наталья Могилевская представит мини-фильм "Любов – то велика сила": Такой певицу еще не видели!

11 июня 2020 13:05 Юлия Крутиева
Наталья Могилевская представит мини-фильм
Певица Наталья Могилевская
пресс-служба

Сегодня, 11 июня, состоится премьера мини-фильма Натальи Могилевской и Германа Ненова в стилистике фильма "Почему женщины убивают?".

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В клеенке с ножом в руках и трупом мужчины в ванной, в новых арт-фешн образах, Наталья Могилевская проанонсировала премьеру мини-фильма о том, может ли на карантине выжить любовь взаперти.

Это история любви взаперти, которая была создана под вдохновением карантинной ситуации, – делится Наталья. – Люди оказалась на самоизоляции и лицом к лицу со своими проблемами, сложностями и с их любовью, так вот этот фильм о том, может ли любовь выжить взаперти.

Может ли любовь выжить в замкнутом пространстве? Ответ – в коллаборации популярного режиссера и легендарной певицы, которая посвящена выходу нового джаз-альбома Натальи Могилевской, созданного совместно с саундпродюсером Вадимом Лисицей.

Такой Наталью вы еще никогда не видели. Мы написали новую страницу артистки и вся наша команда с нетерпением ждет, как отреагируют зрители на Легенду украинской сцены в таком амплуа!
 – Герман Ненов.

Разделить ощущение премьеры вместе с Натальей могут все зрители музыкального телеканала М1. Ведь именно они первыми увидят в эфире результат длительной работы творческого тандема певицы и режиссёра Германа Ненова.

  • ПРЕМЬЕРА! Наталья Могилевская "Любов – то велика сила"
  • 11 июня, 20:45
  • Только на М1!

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