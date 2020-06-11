Наталья Могилевская представит мини-фильм "Любов – то велика сила": Такой певицу еще не видели!
Сегодня, 11 июня, состоится премьера мини-фильма Натальи Могилевской и Германа Ненова в стилистике фильма "Почему женщины убивают?".
Это история любви взаперти, которая была создана под вдохновением карантинной ситуации, – делится Наталья. – Люди оказалась на самоизоляции и лицом к лицу со своими проблемами, сложностями и с их любовью, так вот этот фильм о том, может ли любовь выжить взаперти.
Может ли любовь выжить в замкнутом пространстве? Ответ – в коллаборации популярного режиссера и легендарной певицы, которая посвящена выходу нового джаз-альбома Натальи Могилевской, созданного совместно с саундпродюсером Вадимом Лисицей.
Такой Наталью вы еще никогда не видели. Мы написали новую страницу артистки и вся наша команда с нетерпением ждет, как отреагируют зрители на Легенду украинской сцены в таком амплуа!– Герман Ненов.
Разделить ощущение премьеры вместе с Натальей могут все зрители музыкального телеканала М1. Ведь именно они первыми увидят в эфире результат длительной работы творческого тандема певицы и режиссёра Германа Ненова.
- ПРЕМЬЕРА! Наталья Могилевская "Любов – то велика сила"
- 11 июня, 20:45
- Только на М1!