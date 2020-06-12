Александр Рыбак пригласил поклонников принять участие в особом музыкальном клипе на песню Позади

12 июня 2020 18:00 Юлия Крутиева
Александр Рыбак пригласил поклонников принять участие в особом музыкальном клипе на песню Позади
Певец Александр Рыбак
Master Management

Этим летом общество всколыхнуло откровенное признание норвежского певца и скрипача Александра Рыбака.

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Музыкант Александр Рыбак признался, что был зависим от снотворного и антидепрессантов в течение 11 лет и сейчас проходит курс реабилитации. 

Как признался победитель «Евровидения», частью лечения для него стало творчество. Музыкант выпустил две песни в разных стилях – «Give Me Rain» и «My Whole World». 

Певец Александр Рыбак / Master Management
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Сейчас артист презентует русскоязычный сингл «Позади». По словам Александра, «Позади» – песня об исцелении психического расстройства. Работа над этой песней помогла преодолеть беспокойство и боль, которые возникают из-за отказа от сна. Теперь артист делится этой песней с людьми по всему миру и вдохновляет их на борьбу со своими внутренними демонами. 

Ментальные проблемы и лечение очень индивидуально для каждого человека. Я могу поделиться с вами только собственным опытом. «Позади» – это песня о борьбе с темнотой. Лично для меня, эта песня об ужасах, пережитых во время реабилитации. Головная боль, галлюцинации, холодный пот и ночные кошмары были моими дорогими приятиями каждый день, – откровенно рассказал Александр. – А в самые темные дни мне казалось, будто мой желудок пронзают ножами (мой мозг и пищеварительный тракт сильно связаны). Единственное чего я хочу в подобных ситуациях – прилечь и смеяться. Ведь, по правде говоря, это просто нелепо. Это всё по плану. И я знаю, что это пройдет.

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Также Рыбак пригласил поклонников принять участие в особом музыкальном клипе на песню «Позади» («Give Me Rain» – английская версия сингла).

Мне нужны ваши видео! После 5-и часовых съёмок видео под ледяным дождем я понял, что по-прежнему не умею танцевать. Поэтому, чтобы закончить работу над новым клипом, нам понадобится ваша помощь. Если хотите попасть в клип, пришлите нам видео, где вы танцуете под дождем под мою песню, – призвал Александр. – Настроение должно быть не слишком наивное, т.к. эта песня о борьбе с вашими демонами. Чем более художественное видео будет, тем больше шансов, что вы попадете в официальную версию. Видео можно прислать на почту givemerainvideo@gmail.com, разрешение: 1080p h264. P.S. Важно! Берегите себя под дождем (я не смогу привезти Вам витамины, если вы заболеете).

Напомним, 

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