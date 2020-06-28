Настя Каменских три года назад тайно вышла замуж: фото с церемонии

28 июня 2020 11:00 Катерина Даниленко
Настя Каменских три года назад тайно вышла замуж: фото с церемонии
Певица Настя Каменских
социальная сеть Instagram

Вот это новость! Потап и Настя Каменских тайно поженились еще в 2017 году.

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Подробности первой свадьбы раскрыла сама Каменских в откровенном интервью с Катей Осадчей. Артистка призналась, что первая церемония бракосочетания состоялась в Лас-Вегасе в перерыве между гастролями.

Алексей мне сделал предложение и где-то через полгода мы попали в Лас-Вегас на гастроли. Лешка подходит и говорит: «У тебя есть три часа. У нас сейчас будет свадьба. Вот так я решил». А я говорю: «А свадебное платье?». На что Алексей ответил: «Слушай, здесь Shopping Mall. Там ты белое платье можешь купить, а там я видел где-то обручальные кольца. Поехали!»,
‒ вспоминает исполнительница.

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Девушке удалось быстро подобрать белое платье в пол в минималистическом стиле. Потап же пошел к алтарю в белых шортах и белой футболке, а сверху он накинул классический серый пиджак.

Первая свадьба Потапа и Настя Каменских в Лос-Анджелесе / социальная сеть Instagram

У нас был очень классный пастор! Он говорил очень хорошие слова: «Эту розу ты должен пронести через тернистый путь. Будьте в богатстве и еще в богатстве»,
‒ добавила знаменитость.

Напомним,

Первая свадьба Потапа и Настя Каменских в Лос-Анджелесе / социальная сеть Instagram
  

 

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