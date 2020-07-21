MONATIK с Верой Брежневой сбежали с вечеринки в Киеве и отправились на прогулку на катере – фото

Журналисты засняли, как Вера Брежнева и MONATIK вместе покидают пляжную вечеринку. Певица и мультиартист отправились на прогулку по Днепру на катере – любоваться ночным Киевом.

В прошлые выходные на пляжах Киева было по-настоящему жарко. Не только из-за температуры воздуха, но и благодаря эффектному появлению красотки Веры Брежневой. Вместе с MONATIK они сначала зажгли на пляжной вечеринке, а потом сбежали с нее, устроив себе прогулку на катере.

Звезды наслаждались красивым закатом под шум мотора, который создавал волны на Днепре. Но остаться незамеченными в этой шалости Веры и Диме не удалось. Они и не пытались – ведь это были съемки праздничного концерта телеканала «Украина» ко Дню Независимости. В грандиозном шоу «З Днем народження, Україно!» артисты исполнят свой совместный хит «ВЕЧЕРиНОЧКА».

Артистка прокомментировала, чем это выступление было для нее особенным.

Это большая возможность быть самой собой, – рассказала Вера Брежнева на съемочной площадке канала «Украина». – Камера была почти незаметна, мы просто танцевали, кайфовали, так, как мы бы это делали, может, пойдя в клуб на дискотеку. Каждый раз, когда мы исполняем эту песню, я испытываю колоссальное удовольствие.

Как сообщалось ранее, шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Несколько дней назад состоялись съемки выступлений Сергея Бабкина и Верки Сердючки – музыкант спел в центре родного Харькова, а артистка устроила настоящий перфоманс на Крещатике. Кто еще из звезд примет участие в шоу «З Днем народження, Україно!» – станет известно совсем скоро. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.

Смотрите грандиозный концерт «З Днем народження, Україно!» 24 августа, в День Независимости Украины, на телеканале «Украина»!

Напомним,