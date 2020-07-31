Наречена для тата: в 9 выпуске – интимные методы соблазнения и свадебный наряд

31 июля 2020 15:00 Юлия Крутиева
Наречена для тата: в 9 выпуске – интимные методы соблазнения и свадебный наряд

Сегодня, 31 июля, в 19:00 на СТБ выйдет 9 выпуск реалити об отношениях Наречена для тата.

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Во многих парах реалити "Наречена для тата" уже успела появиться химия, но некоторым – только предстоит сблизиться. Так, успешный папа Денис надеется соблазнить свою спутницу в весьма необычный способ… Что это будет? Читайте в анонсе!

Денис неоднократно говорил о том, что хочет видеть рядом с собой хозяйственную женщину. Однако чрезмерный контроль и указания неприятно удивят Таню. Чтобы сгладить ситуацию, мужчина предложит потенциальной невесте вместе расслабиться в весьма необычный способ – заняться тантра-йогой, которая предусматривает особую тактильность.

Я чувствовал нежность, интим и страсть,
– признается Денис.

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Однако после сближения во время встречи с экс-супругой мужчина расскажет ей о минувшем вечере с Таней. Как отреагирует бывшая Дениса?

А вот Рита получит необычный сюрприз – белое платье в пол.

Платье похоже на свадебное. Это была первая ассоциация,
– поделится мыслями девушка.

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Что же задумал Максим? Неужели его намерения настолько серьезны уже на данном этапе общения с Ритой?

Кроме того, узнайте, как будут развиваться отношения новообразовавшейся пары – Станислава и Алены.

Не пропустите 9 выпуск романтического реалити «Наречена для тата» сегодня, 31 июля, в 19:00 на СТБ.

Напомним,

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