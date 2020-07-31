Наречена для тата: в 9 выпуске – интимные методы соблазнения и свадебный наряд
Сегодня, 31 июля, в 19:00 на СТБ выйдет 9 выпуск реалити об отношениях Наречена для тата.
Денис неоднократно говорил о том, что хочет видеть рядом с собой хозяйственную женщину. Однако чрезмерный контроль и указания неприятно удивят Таню. Чтобы сгладить ситуацию, мужчина предложит потенциальной невесте вместе расслабиться в весьма необычный способ – заняться тантра-йогой, которая предусматривает особую тактильность.
Я чувствовал нежность, интим и страсть,– признается Денис.
А вот Рита получит необычный сюрприз – белое платье в пол.
Платье похоже на свадебное. Это была первая ассоциация,– поделится мыслями девушка.
Кроме того, узнайте, как будут развиваться отношения новообразовавшейся пары – Станислава и Алены.
Не пропустите 9 выпуск романтического реалити «Наречена для тата» сегодня, 31 июля, в 19:00 на СТБ.
Напомним,