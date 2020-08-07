Наречена для тата: в 10 выпуске – финальное решение Максима и Риты и знакомство детей героев
Сегодня, 7 августа, в 19:00 на СТБ выйдет 10 выпуск романтического реалити Наречена для тата.
Денис устроит для Тани романтический сказочный вечер. Он приведет ее в шоурум, чтобы девушка смогла выбрать лучший наряд для этого повода. В этом ей поможет сам Денис.
Я о таком даже мечтать не могла,– признается Таня.
В паре Максима и Риты случится важное событие – знакомство с дочерью героини. Это первый подобный опыт девушки. Но вот ребенок с осторожностью отнесется к этой встрече.
Это незнакомый дядя. Почему я должна что-то у него спрашивать?– скажет София.
Максиму придется приложить максимум усилий, чтобы завоевать расположение ребенка. Удастся ли ему это?
Кроме того, не пропустите кульминационное событие выпуска: Максим и Рита примут важное решение о продолжении отношений или расставании.
А самым важным событием для этой пары станет знакомство детей. Для этого Алена предложит отправиться в театр и сыграть в импровизированную сказку. Смогут ли дочери Алены и Станислава поладить между собой?
Смотрите 10 выпуск романтического реалити «Наречена для тата» сегодня, 7 августа в 19:00, на СТБ!