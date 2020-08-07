Наречена для тата: в 10 выпуске – финальное решение Максима и Риты и знакомство детей героев

Сегодня, 7 августа, в 19:00 на СТБ выйдет 10 выпуск романтического реалити Наречена для тата.

Чего хотят мужчины? А что необходимо женщинам? В этих вечных вопросах попытаются разобраться герои проекта "Наречена для тата" . Кроме того, Алена и Станислав познакомят друг с другом своих детей.

Денис устроит для Тани романтический сказочный вечер. Он приведет ее в шоурум, чтобы девушка смогла выбрать лучший наряд для этого повода. В этом ей поможет сам Денис.

Я о таком даже мечтать не могла,

– признается Таня.

Наречена для тата 3 сезон 10 выпуск: смотреть онлайн эфир от 07.08.2020 / пресс-служба канала СТБ

Что же придумал герой для своей потенциальной второй половинки?

В паре Максима и Риты случится важное событие – знакомство с дочерью героини. Это первый подобный опыт девушки. Но вот ребенок с осторожностью отнесется к этой встрече.

Это незнакомый дядя. Почему я должна что-то у него спрашивать?

– скажет София.

Наречена для тата 3 сезон 10 выпуск: смотреть онлайн эфир от 07.08.2020 / пресс-служба канала СТБ

Максиму придется приложить максимум усилий, чтобы завоевать расположение ребенка. Удастся ли ему это?

Кроме того, не пропустите кульминационное событие выпуска: Максим и Рита примут важное решение о продолжении отношений или расставании.

Еще одна героиня Алена столкнется с проблемой – поломкой автомобиля. За помощью она обратится к потенциальному жениху – Станиславу. Сможет ли мужчина справиться с ситуацией самостоятельно? Либо вызовет подмогу?

Наречена для тата 3 сезон 10 выпуск: смотреть онлайн эфир от 07.08.2020 / пресс-служба канала СТБ

А самым важным событием для этой пары станет знакомство детей. Для этого Алена предложит отправиться в театр и сыграть в импровизированную сказку. Смогут ли дочери Алены и Станислава поладить между собой?

Смотрите 10 выпуск романтического реалити «Наречена для тата» сегодня, 7 августа в 19:00, на СТБ!