Наречена для тата: в 10 выпуске – финальное решение Максима и Риты и знакомство детей героев

7 августа 2020 15:45 Юлия Крутиева
Наречена для тата: в 10 выпуске – финальное решение Максима и Риты и знакомство детей героев
Наречена для тата 3 сезон 10 выпуск: смотреть онлайн эфир от 07.08.2020
пресс-служба канала СТБ

Сегодня, 7 августа, в 19:00 на СТБ выйдет 10 выпуск романтического реалити Наречена для тата.

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Чего хотят мужчины? А что необходимо женщинам? В этих вечных вопросах попытаются разобраться герои проекта "Наречена для тата". Кроме того, Алена и Станислав познакомят друг с другом своих детей.

Денис устроит для Тани романтический сказочный вечер. Он приведет ее в шоурум, чтобы девушка смогла выбрать лучший наряд для этого повода. В этом ей поможет сам Денис.

Я о таком даже мечтать не могла,
– признается Таня.

Наречена для тата 3 сезон 10 выпуск: смотреть онлайн эфир от 07.08.2020 / пресс-служба канала СТБ

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Что же придумал герой для своей потенциальной второй половинки?

В паре Максима и Риты случится важное событие – знакомство с дочерью героини. Это первый подобный опыт девушки. Но вот ребенок с осторожностью отнесется к этой встрече.

Это незнакомый дядя. Почему я должна что-то у него спрашивать?
 – скажет София.

Наречена для тата 3 сезон 10 выпуск: смотреть онлайн эфир от 07.08.2020 / пресс-служба канала СТБ

Максиму придется приложить максимум усилий, чтобы завоевать расположение ребенка. Удастся ли ему это?

Кроме того, не пропустите кульминационное событие выпуска: Максим и Рита примут важное решение о продолжении отношений или расставании.

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Еще одна героиня Алена столкнется с проблемой – поломкой автомобиля. За помощью она обратится к потенциальному жениху – Станиславу. Сможет ли мужчина справиться с ситуацией самостоятельно? Либо вызовет подмогу?

Наречена для тата 3 сезон 10 выпуск: смотреть онлайн эфир от 07.08.2020 / пресс-служба канала СТБ

А самым важным событием для этой пары станет знакомство детей. Для этого Алена предложит отправиться в театр и сыграть в импровизированную сказку. Смогут ли дочери Алены и Станислава поладить между собой?

Смотрите 10 выпуск романтического реалити «Наречена для тата» сегодня, 7 августа в 19:00, на СТБ!

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