Готовим вместе: Блюда из лаваша (эфир от 06.09.2020)
6 сентября 2020 09:00
Юлия Крутиева
Готовим вместе: Блюда из лаваша (эфир от 06.09.2020)
пресс-служба
6 сентября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.
Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе
: тема выпуска – блюда из лаваша. Блюда из лаваша уникальны тем, что готовятся на скорую руку и из минимального количества ингредиентов. Еще один плюс – их универсальность: эти блюда можно подавать на завтрак, обед, ужин, а также в качестве закуски или перекуса. В меню этого выпуска: трубочки из лаваша со свино-говяжьим фаршем и сладким перцем; сэндвичи из лаваша с куриным фаршем; рулетики из лаваша с картофелем, ветчиной и сыром.
Кроме того, в этой программе ведущие Андрей Доманский и Андрей Дромов устроят спортивные соревнования!
Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.