Готовим вместе: Блюда из лаваша (эфир от 06.09.2020)

6 сентября 2020 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе: Блюда из лаваша (эфир от 06.09.2020)
Готовим вместе: Блюда из лаваша (эфир от 06.09.2020)
пресс-служба

6 сентября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – блюда из лаваша. Блюда из лаваша уникальны тем, что готовятся на скорую руку и из минимального количества ингредиентов. Еще один плюс – их универсальность: эти блюда можно подавать на завтрак, обед, ужин, а также в качестве закуски или перекуса. В меню этого выпуска: трубочки из лаваша со свино-говяжьим фаршем и сладким перцем; сэндвичи из лаваша с куриным фаршем; рулетики из лаваша с картофелем, ветчиной и сыром.

Кроме того, в этой программе ведущие Андрей Доманский и Андрей Дромов устроят спортивные соревнования!

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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