Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 31 выпуск от 10.10.2020
10 октября 2020 09:00
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 31 выпуск от 10.10.2020
пресс-служба
10 октября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов поделится с телезрителями тремя рецептами блюд, которые помогут разнообразить меню выходного дня. «Быстрые» пирожки с ветчиной, яйцом и зеленью – на завтрак; суп с рыбными фрикадельками – на обед; яичный пирог с курицей, цветной капустой и мягким сыром – на ужин. А ведущий Андрей Доманский устроит невероятно красочное действо при помощи стакана с водой, разноцветных маркеров и бумажного полотенца…
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.