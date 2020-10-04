Готовим вместе: Узбекская кухня (эфир от 04.10.2020)

4 октября 2020 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе: Узбекская кухня (эфир от 04.10.2020)
Готовим вместе: Узбекская кухня (эфир от 04.10.2020)
пресс-служба канала Интер

4 октября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – узбекская кухня. Шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский продолжат свое кулинарное путешествие по земному шару и познакомят телезрителей с одной из самых колоритных, сытных, ароматных и самобытных кухонь мира – узбекской. В меню этой программы –  юпка, быстрая самса с ягненком и Нон Бости.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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