Готовим вместе: Блюда с характером (эфир от 11.10.2020)

11 октября 2020 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе: Блюда с характером (эфир от 11.10.2020)
Готовим вместе: Блюда с характером (эфир от 11.10.2020)
пресс-служба

11 октября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – блюда с характером. Алкоголь в кулинарии – отдельная глава. Всего пара капель определенного напитка поможет из обычного блюда сделать непревзойденный кулинарный шедевр. В этой программе шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский расскажут обо всех тонкостях и нюансах добавления алкогольных напитков в различные блюда, чтобы облагородить, усовершенствовать и вывести на новый уровень ваше кулинарное мастерство. В меню этого выпуска: шведский суп Элеброд с сырными сухариками; паста «Кровавая Мэри» по рецепту Гордона Рамзи; свиные ребра в коньячно-винном маринаде под кисло-сладкой глазурью.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

 

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