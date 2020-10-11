Готовим вместе: Блюда с характером (эфир от 11.10.2020)
11 октября 2020 09:00
Готовим вместе: Блюда с характером (эфир от 11.10.2020)
пресс-служба
11 октября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.
Готовим вместе: тема выпуска – блюда с характером. Алкоголь в кулинарии – отдельная глава. Всего пара капель определенного напитка поможет из обычного блюда сделать непревзойденный кулинарный шедевр. В этой программе шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский расскажут обо всех тонкостях и нюансах добавления алкогольных напитков в различные блюда, чтобы облагородить, усовершенствовать и вывести на новый уровень ваше кулинарное мастерство. В меню этого выпуска: шведский суп Элеброд с сырными сухариками; паста «Кровавая Мэри» по рецепту Гордона Рамзи; свиные ребра в коньячно-винном маринаде под кисло-сладкой глазурью.
Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.