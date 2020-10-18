Готовим вместе: Блюда из сыра (эфир от 18.10.2020)

18 октября 2020 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе: Блюда из сыра (эфир от 18.10.2020)
Готовим вместе: Блюда из сыра (эфир от 18.10.2020)
пресс-служба

18 октября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – блюда из сыра. Сыр – бестселлер в кулинарии: им можно исправить даже самое безнадежное блюдо. Шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский поделятся оригинальными рецептами блюд с этим продуктом.  В меню этого выпуска: сырный хлеб; картофельный салат с соусом айоли в сырных корзинках; сыр бри с ароматной хлебной корочкой под соусом из оливок со специями.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите 18.10.2020 в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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