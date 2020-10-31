Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 34 выпуск от 31.10.2020

31 октября 2020 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 34 выпуск от 31.10.2020
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 34 выпуск от 31.10.2020
пресс-служба

31 октября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

Читайте такжеГотовим вместе: Грузинская кухня (эфир от 25.10.2020)
Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов поделится с телезрителями новыми рецептами блюд, способных порадовать все семейство. Он расскажет, как приготовить пирожки-буреки из хрустящего слоеного теста с ветчиной, помидорами, моцареллой, зеленым луком и яйцом – на завтрак; яичную тальятелле в сливочном соусе с курицей, грибами и шпинатом – на обед; и свиную корейку под шубой из картофельного пюре с беконом и со сметанно-сырной корочкой – на ужин. А ведущий Андрей Доманский расскажет интересные факты об этих блюдах.

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

Интер Готовим вместе телешоу еда и рецепты Готовим вместе. Домашняя кухня телешоу онлайн телешоу 2020

Материалы по теме

Дорогие фуфломицины – как отличить настоящие лекарства от подделки?
Анонсы на ТВ

Дорогие фуфломицины – как отличить настоящие лекарства от подделки?
Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 31.11.2020)
Телешоу

Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 31.11.2020)
Лунный гороскоп на 31 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 31 октября 2020 для всех знаков Зодиака
31 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

31 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Холостячка: сразу 4 участника покинули проект в 1 выпуске от 23.10.2020

Холостячка: сразу 4 участника покинули проект в 1 выпуске от 23.10.2020
Танці з зірками-2020: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK