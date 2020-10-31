Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 34 выпуск от 31.10.2020
31 октября 2020 09:00
Юлия Крутиева
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 34 выпуск от 31.10.2020
пресс-служба
31 октября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня
: шеф-повар Андрей Дромов поделится с телезрителями новыми рецептами блюд, способных порадовать все семейство. Он расскажет, как приготовить пирожки-буреки из хрустящего слоеного теста с ветчиной, помидорами, моцареллой, зеленым луком и яйцом – на завтрак; яичную тальятелле в сливочном соусе с курицей, грибами и шпинатом – на обед; и свиную корейку под шубой из картофельного пюре с беконом и со сметанно-сырной корочкой – на ужин. А ведущий Андрей Доманский расскажет интересные факты об этих блюдах.
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.