Готовим вместе: Грузинская кухня (эфир от 25.10.2020)

25 октября 2020 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе: Грузинская кухня (эфир от 25.10.2020)
Готовим вместе: Грузинская кухня (эфир от 25.10.2020)
пресс-служба

25 октября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – грузинская кухня. Шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский приглашают телезрителей в гастрономическое путешествие в одну из самых солнечных, гостеприимных и «вкусных» стран мира – в Грузию. В меню этого выпуска – чакапули из баранины, чкмерули и чашушули.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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