Готовим вместе: Грузинская кухня (эфир от 25.10.2020)
25 октября 2020 09:00
Готовим вместе: Грузинская кухня (эфир от 25.10.2020)
пресс-служба
25 октября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.
Готовим вместе: тема выпуска – грузинская кухня. Шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский приглашают телезрителей в гастрономическое путешествие в одну из самых солнечных, гостеприимных и «вкусных» стран мира – в Грузию. В меню этого выпуска – чакапули из баранины, чкмерули и чашушули.
Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.