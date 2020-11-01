Готовим вместе: Закусочные блюда из сосисок (эфир от 01.11.2020)

1 ноября 2020 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе: Закусочные блюда из сосисок (эфир от 01.11.2020)
Готовим вместе: Закусочные блюда из сосисок (эфир от 01.11.2020)
пресс-служба

1 ноября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – закусочные блюда из сосисок. У каждой второй семьи в холодильнике есть этот уникальный продукт – сосиски. Их можно употреблять как самостоятельное блюдо или же приготовить из них универсальные и быстрые закуски. При этом процесс их приготовления настолько простой и увлекательный, что с ним справятся даже дети. В меню этого выпуска – колоски из сосисок в слоеном тесте; сосиски, фаршированные сыром и запеченные в тесте; осьминожки из сосисок в кукурузно-пшеничном кляре; жареный хот-дог.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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