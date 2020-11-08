Готовим вместе: Блюда из рыбы (эфир от 08.11.2020)

8 ноября 2020 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе: Блюда из рыбы (эфир от 08.11.2020)
Готовим вместе: Блюда из рыбы (эфир от 08.11.2020)
пресс-служба

8 ноября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – блюда из рыбы. Существует очень много видов рыбы и способов кулинарной обработки этого продукта. В этой программе шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский поделятся несколькими необычными рецептами приготовления рыбы. Для этого они приглашают телезрителей в кулинарное путешествие: первая остановка будет в Индии, затем они отправятся в Англию, а закончат свое приключение в родной Одессе. В меню этого выпуска: рыба карри, фишкейки с соусом айоли и рыбная запеканка с овощами.

Новый выпуск проекта Готовим вместе в 09:00 на Интере и после эфира смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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