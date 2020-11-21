Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 37 выпуск от 21.11.2020
21 ноября 2020 09:00
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 37 выпуск от 21.11.2020
пресс-служба
21 ноября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов поделится со зрителями тремя новыми рецептами блюд для меню выходного дня: морковные оладьи с яйцами – на заврак; томатно-сливочный суп с овощами и курицей – на обед; пудинг с индейкой и овощами – на ужин. А Андрей Доманский проведет новый эксперимент, для которого ему понадобятся 3 сосуда, соль, вода и яйца. Что задумал ведущий?
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.