Готовим вместе: Фарш (эфир от 29.11.2020)
29 ноября 2020 09:00
Готовим вместе: Фарш (эфир от 29.11.2020)
пресс-служба
29 ноября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.
Готовим вместе: тема выпуска – фарш. Что общего у котлет, фрикаделек, тефтелек, пельменей, запеканок, лазаньи, пирогов и чебуреков? Все они готовятся из фарша. Но если вам хочется удивить близких оригинальными рецептами, смотрите новый выпуск «Готовим вместе» и готовьте вместе с шеф-поваром Андреем Дромовым и ведущим Андреем Доманским! В меню этой программы: блины из куриного фарша с сырно-сметанным соусом и свежими овощами; рыбные фрикадельки в сливочном соусе со шпинатом; энчиладас с говяжьим фаршем под сырной корочкой.
Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на Интере и позже эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.