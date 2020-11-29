Готовим вместе: Фарш (эфир от 29.11.2020)

29 ноября 2020 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе: Фарш (эфир от 29.11.2020)
Готовим вместе: Фарш (эфир от 29.11.2020)
пресс-служба

29 ноября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – фарш. Что общего у котлет, фрикаделек, тефтелек, пельменей, запеканок, лазаньи, пирогов и чебуреков? Все они готовятся из фарша. Но если вам хочется удивить близких оригинальными рецептами, смотрите новый выпуск «Готовим вместе» и готовьте вместе с шеф-поваром Андреем Дромовым и ведущим Андреем Доманским! В меню этой программы: блины из куриного фарша с сырно-сметанным соусом и свежими овощами; рыбные фрикадельки в сливочном соусе со шпинатом; энчиладас с говяжьим фаршем под сырной корочкой.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на Интере и позже эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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