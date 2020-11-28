Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 38 выпуск от 28.11.2020
28 ноября 2020 09:00
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 38 выпуск от 28.11.2020
пресс-служба
28 ноября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов не перестает удивлять рецептами блюд, которыми можно порадовать в выходные всю семью. В новом выпуске проекта он расскажет, как приготовить: донаты с бархатистым сырным соусом и хрустящей салями – на завтрак; свиную вырезку в беконе с пюре из брокколи – на обед; аппетитные рулетики из куриного филе в сливочном соусе со шпинатом и овощами – на ужин. А ведущий Андрей Доманский поделится лайфхаком, как можно легко и быстро отмерить количество еды.
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09:00 на Интере и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.