Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 38 выпуск от 28.11.2020

28 ноября 2020 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 38 выпуск от 28.11.2020
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 38 выпуск от 28.11.2020
пресс-служба

28 ноября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов не перестает удивлять рецептами блюд, которыми можно порадовать в выходные всю семью. В новом выпуске проекта он расскажет, как приготовить: донаты с бархатистым сырным соусом и хрустящей салями – на завтрак;  свиную вырезку в беконе с пюре из брокколи – на обед; аппетитные рулетики из куриного филе в сливочном соусе со шпинатом и овощами – на ужин. А ведущий Андрей Доманский поделится лайфхаком, как можно легко и быстро отмерить количество еды.

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09:00 на Интере и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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