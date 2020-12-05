Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 39 выпуск от 05.12.2020

5 декабря 2020 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 39 выпуск от 05.12.2020
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 39 выпуск от 05.12.2020
пресс-служба

5 декабря в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов не перестает удивлять разнообразием блюд, которые не только просты в приготовлении, но и придутся по вкусу каждому члену семьи. В новом выпуске зрителей ждет новое меню выходного дня. В программе расскажут, как приготовить тосты с грибами и яйцами-пашот – на завтрак; запеканку из картофеля с фаршем – на обед; пирог с овощами и голландским соусом – на ужин.

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09:00 на Интере и 7 декабря онлайн на нашем сайте TV.UA.

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