Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 39 выпуск от 05.12.2020
5 декабря 2020 09:00
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 39 выпуск от 05.12.2020
пресс-служба
5 декабря в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов не перестает удивлять разнообразием блюд, которые не только просты в приготовлении, но и придутся по вкусу каждому члену семьи. В новом выпуске зрителей ждет новое меню выходного дня. В программе расскажут, как приготовить тосты с грибами и яйцами-пашот – на завтрак; запеканку из картофеля с фаршем – на обед; пирог с овощами и голландским соусом – на ужин.
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09:00 на Интере и 7 декабря онлайн на нашем сайте TV.UA.