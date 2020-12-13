Готовим вместе: Теплые салаты (эфир от 13.12.2020)
13 декабря 2020 09:00
Готовим вместе: Теплые салаты (эфир от 13.12.2020)
пресс-служба
13 декабря в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.
Готовим вместе: тема выпуска – теплые салаты. Теплые салаты встречаются в меню ресторанов, а вот дома их мало кто готовит. И очень зря, ведь они не только сытные и питательные, но к тому же – универсальные и быстрые в приготовлении. В меню этой программы: теплый салат из грибов ассорти с кунжутом и яйцом пашот; теплый салат с куриной печенью, беконом, грецким орехом и горчично-медовым соусом; теплый салат с говядиной и картофелем с белым соусом из сметаны и хрена.
Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.