Готовим вместе: Теплые салаты (эфир от 13.12.2020)

13 декабря 2020 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе: Теплые салаты (эфир от 13.12.2020)
Готовим вместе: Теплые салаты (эфир от 13.12.2020)
пресс-служба

13 декабря в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – теплые салаты. Теплые салаты встречаются в меню ресторанов, а вот дома их мало кто готовит. И очень зря, ведь они не только сытные и питательные, но к тому же – универсальные и быстрые в приготовлении. В меню этой программы: теплый салат из грибов ассорти с кунжутом и яйцом пашот; теплый салат с куриной печенью, беконом, грецким орехом и горчично-медовым соусом; теплый салат с говядиной и картофелем с белым соусом из сметаны и хрена.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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