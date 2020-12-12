Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 40 выпуск от 12.12.2020

12 декабря 2020 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 40 выпуск от 12.12.2020
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 40 выпуск от 12.12.2020
пресс-служба

12 декабря в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: как можно бороться с осенне-зимней хандрой? Например, яркими и вкусными блюдами! Шеф-повар Андрей Дромов подобрал меню, которое просто обязано поднять всем настроение: на завтрак – шоколадные блины из творога с апельсиновым соусом; на обед – курица с рисом в ананасе; на ужин – лазанья-ролл. А ведущий Андрей Доманский научит телезрителей быстро и легко почистить и натереть имбирь с помощью только одного кухонного инструмента… вилки!

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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