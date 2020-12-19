Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 41 выпуск от 19.12.2020
19 декабря 2020 09:00
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 41 выпуск от 19.12.2020
пресс-служба
19 декабря в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов подготовил для телезрителей новое меню выходного дня: томатные сэндвичи из двух видов сыра, которые идеально подойдут в качестве завтрака; тыквенный крем-суп с сушеной клюквой и грецким орехом – на обед; фарфалле с колбасками в сливочно-томатном соусе – на ужин.
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите онлайн на Интере и позже на нашем сайте TV.UA.