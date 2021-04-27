Лунный календарь стрижек в мае 2021 года
Выбираем день для стрижки или покраски волос вместе с лунным календарем на май 2021 года!
Благоприятные дни для стрижки и покраски в мае
- 1, 12, 13, 15-17, 19, 21-23, 28, 29 мая.
12 мая — Луна в фазе роста обеспечит улучшение состояния волос, а новая прическа обязательно подарит вам положительные эмоции.
13 мая — выберите этот день, если хотите увеличить длину своих волос, они отрастут быстро, станут послушными и порадуют вас красотой.
21 мая — отправиться в салон советуем женщинам, которые недовольны своими кончиками или, например, хотят закрасить седые волосы.
Незначительные манипуляции пройдут просто отлично!
22 мая — наиболее благоприятный день для оздоровительных процедур и окрашивания!
Лучше избегать посещения салона красоты в такие дни
- 5, 6, 11, 16, 17, 23 31 мая.
Стричься на убывающую Луну или в полнолуние не советуем.
Напомним,