Лунный календарь стрижек в мае 2021 года

Лунный календарь стрижек на май 2021: 4 самых благоприятных дня для процедур с волосами

Выбираем день для стрижки или покраски волос вместе с лунным календарем на май 2021 года!

Благоприятные дни для стрижки и покраски в мае

1, 12, 13, 15-17, 19, 21-23, 28, 29 мая.

Месячный лунный цикл определяет благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки, покраски и любых уходовых процедур с волосами . Обязательно сверяйтесь с ним, чтобы ваши локоны были здоровыми и красивыми.

12 мая — Луна в фазе роста обеспечит улучшение состояния волос, а новая прическа обязательно подарит вам положительные эмоции.

13 мая — выберите этот день, если хотите увеличить длину своих волос, они отрастут быстро, станут послушными и порадуют вас красотой.

21 мая — отправиться в салон советуем женщинам, которые недовольны своими кончиками или, например, хотят закрасить седые волосы.

Незначительные манипуляции пройдут просто отлично!

22 мая — наиболее благоприятный день для оздоровительных процедур и окрашивания!

Лучше избегать посещения салона красоты в такие дни

5, 6, 11, 16, 17, 23 31 мая.

Каждая женщина может определить для себя подходящий день для посещения салона, даже если под рукой нет календаря. Ориентироваться астрологи рекомендуют на фазы Луны, если она растет, то стрижка будет успешной.

Стричься на убывающую Луну или в полнолуние не советуем.

Напомним,