Лунный гороскоп на 23 июня 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 23 июня 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.

Период лунного Стрельца связан с абстрактным мышлением, поэтому с делами, требующими внимательности и конкретности, придется повременить. Время считается благоприятным для решения любых правовых вопросов.

Всевозможные путешествия и командировки также будут иметь успех и пройдут без особых негативных приключений.

Наступил тринадцатый лунный день, он подходит для проведения самоанализа. Если удастся провести работу над ошибками, сможете поднять свой авторитет и составить рабочий план на будущее. Очень вероятен всплеск творческой энергии и активности.

Напомним,