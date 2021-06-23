Лунный гороскоп на 23 июня 2021 года для знаков Зодиака

23 июня 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 23 июня 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 23 июня 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.

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Период лунного Стрельца связан с абстрактным мышлением, поэтому с делами, требующими внимательности и конкретности, придется повременить. Время считается благоприятным для решения любых правовых вопросов.

Всевозможные путешествия и командировки также будут иметь успех и пройдут без особых негативных приключений. 

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Наступил тринадцатый лунный день, он подходит для проведения самоанализа. Если удастся провести работу над ошибками, сможете поднять свой авторитет и составить рабочий план на будущее.  Очень вероятен всплеск творческой энергии и активности.

Напомним,  

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