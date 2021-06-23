Лунный гороскоп на 23 июня 2021 года для знаков Зодиака
23 июня 2021 00:10
Лунный гороскоп на 23 июня 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.
лунного Стрельца связан с абстрактным мышлением, поэтому с делами, требующими внимательности и конкретности, придется повременить. Время считается благоприятным для решения любых правовых вопросов.
Всевозможные путешествия и командировки также будут иметь успех и пройдут без особых негативных приключений.
Напомним,