Гороскоп на 23 мая 2021 для всех знаков Зодиака

22 мая 2021 14:00 Алла Лысак
Гороскоп на 23 мая 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 23 мая 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Узнайте свой гороскоп на 23 мая 2021 года!

Узнайте свой гороскоп на 23 мая 2021 году, воскресенье.

Знак месяца —Телец.        

Гороскоп Овен. Соблюдайте последовательность в делах, не хватайтесь за новый проект, не закрыв долги по старому. 

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Гороскоп Телец. Не погружайтесь в воспоминания, даже очень приятные, чтобы не пропустить счастье в дне сегодняшнем.

Гороскоп Близнецы. С близкими возможны серьезные конфликты, поэтому проведите день в одиночестве. 

Гороскоп Рак. Деньгами, которые окажутся в вашем распоряжении, желательно распоряжаться рационально. 

Гороскоп Лев. Любимое занятие поднимет вам настроение и поможет избавиться от назойливых переживаний на пустом месте. 

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Гороскоп Дева. Обо всех жизненных переменах судьба вас предупредит посредством знаков или вещих снов. 

Гороскоп Весы. Не тратьте свободное время на споры и попытки доказать свою правоту, ничего не получится. 

Гороскоп Скорпион. Преодолеть меланхолию вам помогут, как ни странно, работа и физические упражнения. 

Гороскоп Стрелец. Звонок от человека из прошлого может спровоцировать лавину эмоций, вплоть до возвращения чувств. 

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Гороскоп Козерог. Благоприятен день для любой работы, а также отдыха для восстановления сил перед работой.

Гороскоп Водолей. В отношениях с близким человеком могут неожиданно всплыть былые обиды.

Гороскоп Рыбы. Лучшим вариантом времяпровождения для вас в воскресенье станет творческая работа!

Напомним,

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