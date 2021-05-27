Павел Глоба: 4 знака Зодиака могут столкнуться с проблемами в начале лета
Известный астролог Павел Глоба составил гороскоп на июнь 2021 года, выделив знаки Зодиака, которым следует опасаться неприятностей.
Стрелец
Телец
В июне вам придется выбирать между личной жизнью и обязанностями на работе.
Но ни в коем случае не вините близких, не воспринимайте их как бремя или конкуренцию вашей профессии.
Скорпион
Рыбы
Павел Глоба советует рожденным под этим знаком в июне всеми силами избегать конфликтов с родными и близкими.Терпение и уважение позволят вам наладить гармоничную атмосферу, чтобы с удовольствием возвращаться домой.
Напомним,