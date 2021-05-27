Павел Глоба: 4 знака Зодиака могут столкнуться с проблемами в начале лета

27 мая 2021 00:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Павел Глоба: 4 знака Зодиака могут столкнуться с проблемами в начале лета
Павел Глоба: 4 знака Зодиака могут столкнуться с проблемами в начале лета
pixabay.com

Известный астролог Павел Глоба составил гороскоп на июнь 2021 года, выделив знаки Зодиака, которым следует опасаться неприятностей.

Стрелец

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Вам следует очень тщательно подбирать круг общения, велик риск встретить случайно человека, о котором вы бы очень хотели забыть навсегда. Уладить ничего не получится, лишь старые обиды всколыхнете и еще долго будете приходить в себя.

Телец 

В июне вам придется выбирать между личной жизнью и обязанностями на работе.

Но ни в коем случае не вините близких, не воспринимайте их как бремя или конкуренцию вашей профессии. 

Скорпион

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Вы можете создать себе проблемы сами, если будете бросаться обещаниями, которые даже в теории не можете сдержать. Как можно меньше говорите в июне и не берите на себя чужие обязанности, это вам точно не нужно. 

Рыбы

Павел Глоба советует рожденным под этим знаком в июне всеми силами избегать конфликтов с родными и близкими.Терпение и уважение позволят вам наладить гармоничную атмосферу, чтобы с удовольствием возвращаться домой.

Напомним, 

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