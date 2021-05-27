Павел Глоба: 4 знака Зодиака могут столкнуться с проблемами в начале лета

Павел Глоба: 4 знака Зодиака могут столкнуться с проблемами в начале лета

Известный астролог Павел Глоба составил гороскоп на июнь 2021 года, выделив знаки Зодиака, которым следует опасаться неприятностей.

Стрелец

Телец

Вам следует очень тщательно подбирать круг общения, велик риск встретить случайно человека, о котором вы бы очень хотели забыть навсегда. Уладить ничего не получится, лишь старые обиды всколыхнете и еще долго будете приходить в себя.

В июне вам придется выбирать между личной жизнью и обязанностями на работе.

Но ни в коем случае не вините близких, не воспринимайте их как бремя или конкуренцию вашей профессии.

Скорпион

Рыбы

Вы можете создать себе проблемы сами, если будете бросаться обещаниями, которые даже в теории не можете сдержать. Как можно меньше говорите в июне и не берите на себя чужие обязанности, это вам точно не нужно.

Павел Глоба советует рожденным под этим знаком в июне всеми силами избегать конфликтов с родными и близкими.Терпение и уважение позволят вам наладить гармоничную атмосферу, чтобы с удовольствием возвращаться домой.

Напомним,