Лунный гороскоп на 26 мая 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 26 мая 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.

Период лунного Стрельца способствует абстрактным размышлениям и полету фантазии. Не исключено, что вы ощутите проблемы с решением рутинных задач, а повседневная работа покажется вам довольно скучной.

Бюрократические и юридические моменты решаются легко и просто, можно отправляться в командировки и путешествия.

Наступил пятнадцатый лунный день, его астрологи связывают с искушениями и соблазнами. Ситуация будет меняться в зависимости от того, какую дорогу вы выберите. Тропинка судьбы может завести вас в интересные места. Есть риск конфликтов с близкими.

Напомним,