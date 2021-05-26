Лунный гороскоп на 26 мая 2021 года для знаков Зодиака

26 мая 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 26 мая 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 26 мая 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.

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Период лунного Стрельца способствует абстрактным размышлениям и полету фантазии. Не исключено, что вы ощутите проблемы с решением рутинных задач, а повседневная работа покажется вам довольно скучной. 

Бюрократические и юридические моменты решаются легко и просто, можно отправляться в командировки и путешествия. 

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Наступил пятнадцатый лунный день, его астрологи связывают с искушениями и соблазнами. Ситуация будет меняться в зависимости от того, какую дорогу вы выберите. Тропинка судьбы может завести вас в интересные места. Есть риск конфликтов с близкими. 

Напомним, 

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