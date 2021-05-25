Осторожно, опасность! Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым лучше не рисковать в конце месяца
Астролог Павел Глоба назвал представителей зодиакального круга, к которым Фортуна повернулась спиной.
Девам Глоба напоминает, что нужно чаще идти на компромиссы и прокачивать свое умение договариваться, иначе проблемы в личной сфере вернутся.
Свободное время посвятите своему позвоночнику, например, запишитесь на массаж.
В профессиональной сфере вам может мешать собственный скептицизм, мешающий развитию.
Козерогов ждет сложная неделя, Глоба советует особое внимание обратить на настроение партнера. Не исключено, что он уже давно и сильно обижается на вас, а сегодня буквально последний шанс не дать ему разорвать все и уйти.
Напомним,