Осторожно, опасность! Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым лучше не рисковать в конце месяца

25 мая 2021 15:40 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Осторожно, опасность! Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым лучше не рисковать в конце месяца
Осторожно, опасность! Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым лучше не рисковать
pixabay.com

Астролог Павел Глоба назвал представителей зодиакального круга, к которым Фортуна повернулась спиной.

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Львы, будьте осторожны с неоднозначными поступками, они могут заставить близких или друзей думать о вас хуже. Кроме того, Глоба рекомендует обратить внимание на здоровье, чтобы предотвратить ухудшения состояния нервной системы, сердца и сосудов.

Девам Глоба напоминает, что нужно чаще идти на компромиссы и прокачивать свое умение договариваться, иначе проблемы в личной сфере вернутся.

Свободное время посвятите своему позвоночнику, например, запишитесь на массаж. 

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У Скорпионов в ближайшее время возможны травмы, осторожно пользуйтесь электрическими приборами, а строительством лучше пока не заниматься вовсе.

В профессиональной сфере вам может мешать собственный скептицизм, мешающий развитию. 

Козерогов ждет сложная неделя, Глоба советует особое внимание обратить на настроение партнера. Не исключено, что он уже давно и сильно обижается на вас, а сегодня буквально последний шанс не дать ему разорвать все и уйти. 

Напомним,

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