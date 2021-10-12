Глоба предрек удачу 3 знакам зодиака в январе 2022 года
Известный астролог Павел Глоба рассказал о знаках Зодиака, которым повезет на старте 2022 года.
Овен, январь для вас окажется приятным месяцем (от начала и до конца).
На старте нового года вы получите солидную сумму средств, которая может дать старт новому проекту или осуществлению мечты.
Очень желательно начать новый год плодотворно, ваша активность сразу же подарит вам и профессиональные перспективы.
Лев, январе для вас начнутся действительно удачные дни. В любом деле
Львов ждет успех, а родственный им хозяин 2022 года Водяной Тигр поможет преодолеть любые трудности.
Напомним,