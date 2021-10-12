Глоба предрек удачу 3 знакам зодиака в январе 2022 года

Глоба предрек удачу четырем знакам зодиака в январе 2022 года

Известный астролог Павел Глоба рассказал о знаках Зодиака, которым повезет на старте 2022 года.

Овен, январь для вас окажется приятным месяцем (от начала и до конца).

На старте нового года вы получите солидную сумму средств, которая может дать старт новому проекту или осуществлению мечты.

Близнецы, вы сможете насладиться январем, если не будете копить дела до самого конца 2021 и все успеете.

Очень желательно начать новый год плодотворно, ваша активность сразу же подарит вам и профессиональные перспективы.

Лев, январе для вас начнутся действительно удачные дни. В любом деле

Львов ждет успех, а родственный им хозяин 2022 года Водяной Тигр поможет преодолеть любые трудности.

Напомним,