Актер Александр Погребняк: У меня был активный год
Актер “СуперКопов” на НЛО TV Александр Погребняк 3 апреля отмечает юбилей — 35 лет! Накануне его дня рождения мы поговорили с Александром о главных выводах личного года, персональных достижениях и планах на будущее
Год был очень неплохим, как ни странно. И в профессиональном плане, и в личном. Было несколько неожиданных событий. К счастью, я был к ним готов. Охарактеризую его так: у меня был сумасшедше-горячо-активный год!
У тебя есть традиция подводить итоги года перед днем рождения?
У меня нет такой традиции. Возможно, где-то в голове я и упорядочиваю какие-то дела. Но, чтобы подводить какие-то итоги — нет. К счастью, за год я успел сделать основные дела. Да еще и в отпуске побывать — на морьке (улыбается).
Какое твое самое большое персональное достижение в этом году?
Оно есть, но оно личное. Позвольте оставлю это при себе. Но поверьте, это было прямо достижение — достаточно масштабное и увенчавшееся успехом!
Перед днем рождения многие строят планы на свой “новый год”? Ты прописываешь планы?
Я это делаю в любое для меня комфортное время. То есть, ко дню рождения этот ритуал не привязан. Я прописываю желания и планы именно на бумаге. Еще и переписываю по несколько раз. И поверьте — это работает! Важно писать все в теперешнем времени (как будто, это уже произошло, ты это уже имеешь) и во всех подробных деталях. Попробуйте.
Чему тебя научил этот год? И чему ты хочешь научиться в следующем?
Как будешь праздновать день рождения в этом году?
Я не каждый год праздную, и вообще не люблю день рождения с определенного времени. Я апатирую накануне уже много лет. Бывало, что сам уезжал в другую страну, и просто бродил там наедине с собой. Но в этом году мне 35 (да-да!), и я буду отмечать с самыми близкими на даче! Природа, шашлык-машлык и все такое...