Актер Александр Погребняк: У меня был активный год

Актер “СуперКопов” на НЛО TV Александр Погребняк 3 апреля отмечает юбилей — 35 лет! Накануне его дня рождения мы поговорили с Александром о главных выводах личного года, персональных достижениях и планах на будущее

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Год был очень неплохим, как ни странно. И в профессиональном плане, и в личном. Было несколько неожиданных событий. К счастью, я был к ним готов. Охарактеризую его так: у меня был сумасшедше-горячо-активный год!

У тебя есть традиция подводить итоги года перед днем рождения?

У меня нет такой традиции. Возможно, где-то в голове я и упорядочиваю какие-то дела. Но, чтобы подводить какие-то итоги — нет. К счастью, за год я успел сделать основные дела. Да еще и в отпуске побывать — на морьке (улыбается).

Какое твое самое большое персональное достижение в этом году?

Оно есть, но оно личное. Позвольте оставлю это при себе. Но поверьте, это было прямо достижение — достаточно масштабное и увенчавшееся успехом!

Перед днем рождения многие строят планы на свой “новый год”? Ты прописываешь планы?

Я это делаю в любое для меня комфортное время. То есть, ко дню рождения этот ритуал не привязан. Я прописываю желания и планы именно на бумаге. Еще и переписываю по несколько раз. И поверьте — это работает! Важно писать все в теперешнем времени (как будто, это уже произошло, ты это уже имеешь) и во всех подробных деталях. Попробуйте.

Чему тебя научил этот год? И чему ты хочешь научиться в следующем?

Он научил меня еще больше беречь и ценить близких людей. Глядя, как уходят из жизни твои знакомые, знакомые знакомых — становится страшно. В тоже время, это закаляет. Заставляет прислушиваться больше к себе, беречь себя и родных. А так — будем учиться приспосабливаться к новым обстоятельствам.

Как будешь праздновать день рождения в этом году?

Я не каждый год праздную, и вообще не люблю день рождения с определенного времени. Я апатирую накануне уже много лет. Бывало, что сам уезжал в другую страну, и просто бродил там наедине с собой. Но в этом году мне 35 (да-да!), и я буду отмечать с самыми близкими на даче! Природа, шашлык-машлык и все такое...