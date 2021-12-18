МастерШеф 11 сезон: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2021)

18 декабря 2021 21:08 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МастерШеф 11 сезон: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2021)
МастерШеф-11: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2021)
instagram.com/masterchefstb

18 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 17 выпуск шоу МастерШеф-11. 17 выпуск 11 сезона проекта МастерШеф смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 17 выпуске шоу МастерШеф-11: Лучшие кулинары-аматоры 11 сезона продолжают бороться за победу. Сегодня каждый из них в долгожданном кителе, а значит – теперь у них еще больше ответственности! В первом испытании недели аматоры узнают, кто из них лучше поработал над собой, усвоил новые знание и применил советы судей. Каждый из участников столкнется со своими главными ошибками и получит шанс их исправить. Светлана далеко не единожды надевала черный фартук. Ей не всегда было просто найти общий язык с другими участниками и сдержать эмоции. Ей предстоит приготовить три блюда, но продукты для них выберет не она и даже не судьи, а другие участники. От их выбора зависит легкость выполнения задания. Что предпочтут аматоры: помочь ей или выбрать ингредиенты сложнее? Владислав, Богдан и Яна ошибались в приготовлении классических блюд, именно поэтому их ждет классика! У троих участников будет 10 коробок-загадок. В каждой из них есть лишний ингредиент, а также нет одного ключевого. Они смогут отгадать блюда вместе, но готовить, само собой, будет каждый сам за себя. Усвоили ли участники уроки проекта? А также, что ждет остальных аматоров?

17 выпуск шоу МастерШеф-11 смотрите 18 декабря в 22:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «МастерШеф» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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