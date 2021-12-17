МастерШеф 11 сезон: Участникам предстоит провести работу над ошибками

17 декабря 2021 23:54 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

МастерШеф 11 сезон: Участникам предстоит провести работу над ошибками

В субботу, 18 декабря, в 22:00 на телеканале СТБ выйдет 17-й выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф»! Участники продолжат удивлять своими кулинарными навыками и изобретательностью.

Читайте такжеИгры детей старшего возраста: канал Украина рассекретил дату премьеры криминальной мелодрамы
Лучшие кулинары-аматоры 11 сезона МастерШеф продолжают бороться за победу. Сегодня каждый из них в долгожданном кителе, а значит – теперь у них еще больше ответственности! В первом испытании недели аматоры узнают, кто из них лучше поработал над собой, усвоил новые знания и применил советы судей. Каждый из участников столкнется со своими главными ошибками, а также получит шанс их исправить.

Светлана далеко не единожды надевала черный фартук. Участнице не всегда было просто найти общий язык с другими аматорами и сдержать эмоции. Ей предстоит приготовить три блюда, но продукты для них выберет не она и даже не судьи, а другие участники. От их выбора зависит легкость выполнения задания. Что предпочтут аматоры: помочь ей или выбрать ингредиенты сложнее?

Владислав, Богдан и Яна ошибались в приготовлении классических блюд, именно поэтому их ждет классика! У троих участников будет 10 коробок-загадок. В каждой из них есть лишний ингредиент, а также нет одного ключевого. Они смогут отгадать блюда вместе, но готовить, само собой, будет каждый сам за себя. Усвоили ли участники уроки проекта? Что ждет остальных аматоров? А также, кто покинут проект за шаг до суперфинала? Смотрите в субботу, в 22:00 на СТБ!

 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

СТБ МастерШеф телешоу телешоу онлайн телешоу 2021 МастерШеф-11

Материалы по теме

Орел и Решка. Земляне: смотреть 28 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2021)
Телешоу

Орел и Решка. Земляне: смотреть 28 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2021)
Холостячка-2: финалист проекта Дмитрий Шевченко стал звездой сериала "Кофе с кардамоном"
Новости

Холостячка-2: финалист проекта Дмитрий Шевченко стал звездой сериала "Кофе с кардамоном"
Потап признался, что ведет общий бизнес с бывшим бойфрендом Насти Каменских
Новости

Потап признался, что ведет общий бизнес с бывшим бойфрендом Насти Каменских
Говорит Украина: Шок на Волыни: почему мать бросила ребенка в отеле? (эфир от 17.12.2021)
Телешоу

Говорит Украина: Шок на Волыни: почему мать бросила ребенка в отеле? (эфир от 17.12.2021)

Популярное на сайте

Названа самая сексуальная группа крови: эти люди привлекательнее

Названа самая сексуальная группа крови: эти люди привлекательнее
Я заберу твою семью: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 13.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 13.12.2021)
Я заберу твою семью: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 15.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 15.12.2021)
Я заберу твою семью: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Популярное видео

Я заберу твою семью: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 13.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 13.12.2021)
Я заберу твою семью: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 15.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 15.12.2021)
Я заберу твою семью: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)
Хто зверху-11: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 16.12.2021)

Хто зверху-11: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 16.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK