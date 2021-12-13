МастерШеф 11 сезон 16 выпуск: кто покинул шоу 11.12.2021

11 декабря на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 16 выпуск кулинарного шоу МастерШеф-11. Кто покинул шоу в 16 выпуске 11 сезона МастерШеф от 11.12.2021 – читайте на сайте TV.UA.

Кулинары-аматоры все ближе к заветной победе! От мечты их отделяет всего несколько шагов, а значит – ставки максимально высоки. В 16 выпуске МастерШеф-11 царила эмоциональная атмосфера, ведь кто-то должен был покинуть проект за шаг до получения кителей! По итогу недели, на битву черных отправились Евгений, Марина и Серафим.

Перед любителями были три маленькие копии настоящих ресторанов с разными концепциями. Первый был воплощением скандинавского минимализма. Второй – японский фастфуд. А третий – роскошный ресторан с концепцией fine dining. Участникам нужно было за час приготовить по три микроблюда – миниатюрные, но вместе с этим вкусные и многокомпонентные. Порция должна была быть размером с горошину. Работали они с помощью микродевайсов, а вместо плиты была свеча. Участники между собой выбирали, кто в какой концепции будет готовить.

В 16 выпуске шоу МастерШеф-11 покинула Марина Файницкая. Блюда уступали ее коллегам, поэтому именно она покинула шоу в шаге от кителей.