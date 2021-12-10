МастерШеф 11 сезон: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2021)
10 декабря 2021 22:10
Юлия Туренко
МастерШеф-11: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2021)
пресс-служба канала СТБ
11 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 16 выпуск шоу МастерШеф-11. 16 выпуск 11 сезона проекта МастерШеф смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 16 выпуске шоу МастерШеф-11
: Кулинары-аматоры на финишной прямой! Эта неделя на проекте станет для них особенной, ведь тот, кто не справится с испытаниями, покинет «МастерШеф»-11 всего за шаг до белоснежных кителей! Участники поделятся на пары. Их задача – приготовить как можно больше разных блюд. Стартовые наборы у каждой пары весьма скромные, создать изысканные блюда не получится. Основные ингредиенты команды будут зарабатывать с помощью своей эрудиции и логики. Но использовать придется не только кулинарные навыки, но и школьные знания, жизненный опыт, понимание кинематографа и даже детских ребусов! Перед участниками будут карточки, а в них – зашифрованные продукты. Один ингредиент равняется пяти изображениям, которые подскажут, что именно задумали судьи. По очереди команды будут открывать по одному изображению. Первая команда, которая угадает, какой ингредиент зашифрован, заберёт его себе. Изображение расположены от самого сложного до самого простого. Когда команда отгадает ингредиент, она же и начинает открывать следующее изображение. Кто справится с заданием хуже всего? И кто покинет проект за шаг до мечты?
16 выпуск шоу МастерШеф-11 смотрите 11 декабря в 22:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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