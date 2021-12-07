Эксы 3 сезон: смотреть онлайн 13 выпуск от 07.12.2021

7 декабря 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Эксы 3 сезон: смотреть онлайн 13 выпуск от 07.12.2021
Эксы-3: смотреть онлайн 13 выпуск от 07.12.2021
пресс-служба Нового канала

7 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 13 выпуск проекта Эксы-3. 13 выпуск 3 сезона реалити Эксы смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 13 выпуске проекта Эксы-3: Третий сезон реалити «Эксы» посвящен страхам в отношениях. Проблемы участников абсолютно разные. Их объединяет одно: всем очень сложно решить, как лучше быть - в паре или по отдельности. На тринадцатой неделе проект превратится в настоящую игру «Мафия»! Среди участников окажется настоящий мафиози, который, фактически, будет «диктовать» правила недели. Он даже не пожалеет собственного экса. На церемонии выгона будет вдвойне интереснее, ведь не только станет известная пара, покидающая проект, но еще и откроется имя главной Мафии. Кто это будет?

13 выпуск проекта Эксы-3 смотрите 7 декабря в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити «Эксы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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