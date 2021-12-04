Україна має талант-2021: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)
4 декабря 2021 08:00
Юлия Туренко
Україна має талант-2021: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)
пресс-служба канала СТБ
4 декабря на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 7 выпуск шоу Україна має талант-2021. 7 выпуск талант-шоу Україна має талант 2021 смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 7 выпуске шоу Україна має талант-2021
: В эфир СТБ вернулось легендарное талант-шоу! На сцену проекта выйдут украинцы, которым аплодирует весь мир, а зрители увидят невероятные таланты, которые потрясают, триумфальные возвращения любимых героев и новые имена, а также уникальные номера, в которых использованы новейшие технологии. Этой осенью вместе со звездным жюри шоу ― Ксенией Мишиной, Сергеем Притулой, Евгением Котом и приглашенными судьями ― мы вместе выберем лучший талант Украины.
7 выпуск талант-шоу Україна має талант-2021 смотрите 4 декабря в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу Україна має талант-2021 смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.