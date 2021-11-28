Битва экстрасенсов 21 сезон: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.11.2021)

Смотрите в 10 выпуске проекта Битва экстрасенсов-21: Участники продолжают бороться за звание самого сильного экстрасенса. Родовые ведьмы, светлые жрецы и маги сойдутся в новых испытаниях, чтобы с помощью своих способностей помочь героям выпуска и доказать обычным украинцам, что экстрасенсы существуют и живут среди нас.
10 выпуск 21 сезона проекта Битва экстрасенсов смотрите 28 ноября в 18:40 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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